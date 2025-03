Secoloditalia.it - In primavera 400 Comuni al voto, 9 sono capoluoghi: partiti e coalizioni scaldano i motori

La data non è stata ancora ufficializzata, ma l’ipotesi è quella dell’11 maggio per le amministrative di. Una tornata che interessa complessivamente oltre 400. Di questi novecapoluogo: Aosta, Bolzano, Genova, Matera, Nuoro, Pordenone, Ravenna, Taranto e Trento. Le Regioni autonome hanno già fissato le loro date: a settembre per Aosta e il 4 maggio per le province di Trento e Bolzano.A Genova il centrodestra candida l’avvocato super-papà (e braccio destro di Bucci sindaco)A Genova la sfida di maggiore impatto nazionale. Il centrosinistra sogna la rivincita dopo le regionali di ottobre scorso, quando Marco Bucci ha battuto Andrea Orlando confermando la guida della Regione Liguria al centrodestra. Gli sfidantiil vicesindaco e assessore al Bilancio a Genova, Pietro Picciocchi per il centrodestra e Silvia Salis per il centrosinistra.