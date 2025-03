Gamberorosso.it - In Piemonte c'è una piccola azienda che produce cioccolato insieme ai ragazzi disabili

Si chiama Reverse ed è unachecaffè ma soprattutto, dal 2021,. E lo fa nel cuore delle colline Patrimonio dell’Unesco, ai piedi del castello di Santa Vittoria d’Alba, tra Langhe e Roero. Un paesone votato al vino, sede della Diageo ex Cinzano che oggi sta chiudendo proprio lo stabilimento di Santa Vittoria dove lavorano quasi 350 persone. Alti e bassi di un luogo così legato al vino da essere stato soggetto di un film della fine degli anni Sessant, Il segreto di Santa Vittoria di Stanley Kramer, racconto di un episodio realmente accaduto durante la seconda guerra mondiale, quando la gente di qui nascose un milione di bottiglie di vino ai tedeschi. Il film non è stato girato a Santa Vittoria, ma a Cinecittà e in paesi del Lazio, ma il nome di Santa Vittoria è diventato comunque famoso.