Ilrestodelcarlino.it - In piazza rivive la storia degli Este. Un Carnevale nel segno di Bembo. Tra poesie, battaglie e ’brazadela’

Inrievocata larinascimentalense. In una domenica pomeriggio soleggiata e quasi primaverile, si è conclusa l’edizione 2025 del, organizzato dalla Fondazione Palio Città di Ferrara e con il patrocinio del Comune. Un appuntamento che da anni rappresenta per la città un evento importante che non è solo una festa, ma un vero e proprio omaggio al ruolo centrale nellaculturale del Rinascimento italiano che ebbe Ferrara. Il tema scelto per l’edizione 2025 dalla Commissione storico-artistica della Fondazione è stato ‘l’umanista, il poeta e la duchessa.e Ferrara 500 anni dopo’. Dunque, protagonista indiscusso di questo viaggio nellaè stato Pietro. Una scelta che è stata pensata per ricordare il cinquecentesimo anniversario della pubblicazione delle sue ‘prose della volgar lingua’.