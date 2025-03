Iodonna.it - In occasione del World Obesity Day scopriamo con la nutrizionista Ilenia Grieco come agire sui genitori per migliorare lo stile di vita (e la salute) dei piccoli

L’obesità è un problema dipubblica ed è in continuo aumento in tutto il mondo con dati allarmanti riguardanti l’età pediatrica. In questa fascia di età l’Italia detiene un triste primato. IndelDay che ricorre il 4 marzo,con l’esperta cosa fare pergli stili didei piùe, di conseguenza, migliorarne il benessere. L’obesità va considerata malattia cronica, 25 mln italiani a rischio X Leggi anche › Obesità, il tessuto adiposo non dimentica: la sfida della perdita di peso Obesità: occorre partire dalla famiglia«L’eziologia dell’obesità è multifattoriale ed è caratterizzata dall’interazione tra fattori genetici predisponenti e fattori ambientali.