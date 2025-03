Ilfoglio.it - In memoria di Boris Spassky, grande sconfitto ma vero re

Lascia questo mondo unre,. Colui che ha portato sulla sua testa la pesantissima corona del campione del mondo, un peso gravoso che lo ha afflitto dal 1969 al 1972, quando, nel “match del secolo” di Reykjavik l’ha ceduta a Bobby Fischer. La fugace stella americana brillò con così tanta luminosità da oscurarlo per troppo tempo. Colpevole solo di aver incontrato una leggenda nel momento del suo massimo splendore, il ricordo di(come viceversa per Fischer) è stato spesso schiacciato dalla dicotomia fra mondo occidentale e mondo sovietico per la quale il campione russo era stato chiamato a difendere la causa del suo paese. La piùresponsabilità per il re era lasciare a tutti i costi la corona a Mosca, dove risiedeva da decenni. Si rivelò una sfida impossibile.