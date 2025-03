Lopinionista.it - In Italia eccesso di peso per il 40% degli adulti, cala il gap Nord-Sud

ROMA – Insu 10 sono inponderale: 3 in sovrape 1 obeso. La quota di persone obese o in sovrapresta più frequente nelle Regioni meridionali, ma oggi il gap frae Sud del Paese si è leggermente ridotto rispetto a 15 anni fa. Sono i dati del sistema di sorveglianza Passi dell’Istituto superiore di sanità (Iss) per il biennio 2022-2023 relativi ae altezza di 18-69enni, diffusi alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Obesità che ricorre domani. Anche tra i bimbi, secondo quanto ricordano gli esperti del Bambino Gesù sempre in occasione della Giornata, sovrape obesità sono un problema, riguardandone 1 su 3, con rischio di complicanze in età pediatrica come malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e ipertensione.Per affrontare il problema, secondo gli esperti, è necessario un approccio personalizzato, basato su educazione alimentare, attività fisica e, nei casi più complessi, trattamenti farmacologici o chirurgici.