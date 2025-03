Laprimapagina.it - In Italia è obbligatoria l’assicurazione del condominio?

Tutelare chi abita in unda eventuali danni che lo vedono coinvolto è di cruciale importanza. Lo si può fare condi, una garanzia studiata appositamente. A sottoscrivere la polizza è l’amministratore di. Il contratto ha una durata annuale e prevede la formula di tacito rinnovo.detta anche polizza globale fabbricati rappresenta una garanzia che può essere stipulata da una copertura totale o parziale dei danni che l’edificio può causare a persone o cose, nonché dei danni che vengono causati da persone o da fattori esterni allo stesso fabbricato.La polizza condominiale interviene sulle parti comuni dell’edificio, come ad esempio le scale, il tetto o le finestre del pianerottolo. Questa copertura assicurativa attualmente innon è, in quanto non esiste una disciplina di legge che impone di stipularla.