In auto con 20 chili di cocaina, arrestati due spacciatori

Terni, 3 marzo 2025 - Oltre 20di, per un valore di circa sei milioni di euro se immessi nel mercato, nascosti nel portabagagli e nel cruscotto di due macchine. Li ha trovati la Polizia a Terni impegnata in un servizio di controllo. Duemobili sono state fermate poco dopo l’uscita di Terni Ovest, mentre entravano in città, provenienti dalla E45. Le due vetture hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della squadra mobile che stava effettuando il quotidiano servizio in borghese di contrasto al crimine. Gli agenti hanno notato le duevetture procedere in maniera regolare, ma la seconda cercava di stare a stretta distanza dalla prima, evitando che altri si interponessero nella loro marcia. Tale sospetta circostanza ha indotto gli agenti a fermare poco dopo le due vetture.