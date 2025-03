Iltempo.it - In anteprima il video "Fighting Love", il nuovo singolo di Alis Ray

Milano, 3 mar. (askanews) - Inil", ildiRay per Altavibe Music che ha presentato alla 4^ edizione di Una Voce per San Marino.Scritta daRay, "" è una canzone che si distingue per il suo stile pop rock elettronico, caratterizzato da sonorità travolgenti. Il brano, con la sua energia vibrante e positiva, ha l'obiettivo di risvegliare l'animo interiore dell'ascoltatore. Ogni nota è pensata per trasmettere una sensazione di forza e rinascita, invitando chi ascolta a connettersi con la propria autenticità e a lasciarsi travolgere da una carica emotiva che spinge verso il cambiamento. Con il suo ritmo incalzante e le atmosfere elettroniche, la canzone si trasforma in un inno di speranza e energia positiva, capace di motivare e ispirare.