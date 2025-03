Ilrestodelcarlino.it - Impresa Povigliese, campionato riaperto

nel girone C di Prima categoria. Grazie all’dellache batte (2-1) la capolista Virtus Correggio, aprendone ufficialmente la crisi. Riemerge a -4 la Virtus Libertas che regola il Boca Barco grazie al bomber Gjoka, ironia della sorte ex puntero. Per i giallorossi match-winner l’attaccante Lorenzo Martino che firma un double fra i due tempi intervallato dal provvisorio pari siglato Guidetti. Una rete di Terzo al 73’ su cross di Attolini consegna alla FalkGalileo tre sudati punti interni contro il tonico Atletic Progetto Montagna e il bronzo. Dopo due ko di misura, ritrova la via del successo la Rubierese che espugna Gavassa grazie al colpo da bigliardo destinato all’angolino scoccato dal fantasista Vezzani. Giusto pari ad occhiali fra Guastalla e Original Celtic Bhoys con occasioni su entrambi i fronti; mastica amaro Zani che si vede ribattere la conclusione vincente sulla linea a 15’ dal gong.