Ilgiorno.it - Impresa in Patagonia: tre alpinisti del Cai Eagle team completano la via Gringos Locos

Lecco, 3 marzo 2025 – Dopo trent’anni si chiude la storia di ““ sull’impressionante muraglia del Cerro Piergiorgio in. Dario Eynard (bergamasco classe 2000), il tutor Matteo Della Bordella e Mirco Grasso (alpinista veneziano, classe ‘93, che si è unito al Caidurante la spedizione) hanno raggiunto la vetta del Cerro Piergiorgio (2.719 metri, gruppo del Fitz Roy), completando la via “”, che Maurizio Giordani e Luca Maspes tentarono nel 1995 sul versante nord-ovest della montagna. È questo “il risultato più importante” della spedizione indel Cai, finanziata dal Club alpino italiano, coronamento del progetto formativo durato due anni. L’ascesa La via ha uno sviluppo totale di 27 tiri, con difficoltà massima di 7a/A2. Nei tratti più difficili, i tre hanno alternato passaggi in libera a tratti in artificiale mediante skyhook.