Imbrattarono il Dito di Cattelan con la vernice | tutti prosciolti gli attivisti di Ultima Generazione

Leggi su Open.online

Sono statii trediche nel 2023 avevano imbrattato “L.o.v.e“, la scultura di Maurizio, comunemente nota come Ile posta di fronte al palazzo della Borsa in piazza Affari di Milano. Gli ambientalisti che avevano lanciatoarancione lavabile contro la statua erano finiti a processo al tribunale di Milano. Ora, la giudice Maria Teresa Guadagnino ha deciso di non procedere per deturpamento di beni mobili per difetto di querela. L’azione di protesta risale a due anni fa, il 15 gennaio 2023. «Ho timore per la reazione delle forze dell’ordine, ma quello che affronterò dal punto di vista legale è minuscolo rispetto a quello che affronteremo se non mitighiamo gli effetti della crisi climatica», aveva dichiarato uno degliprotagonisti del gesto.