Il sindaco di Roma Roberto Gualtiei si è fatto riprendere al parco agricolo di Casal del Marmo, dove Campidoglio e Città metropolitana hanno riqualificato una trentina di ettari di orti urbani che presto verranno assegnati con un bando. Gualtieri impugnava una pala, ha tentato di conficcarla nel terreno e, per un momento, è sembrato perdere l'equilibrio. Si è visto, insomma, che non fa per lui.