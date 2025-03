Dilei.it - Ilary Blasi, il primo look sensuale a schiena nuda in vacanza alle Maldive

Continua la nuova vita di: per l’amata conduttrice romana pare sia giunto il tempo di concedersi una meritata, una pausa all’insegna della leggerezza dalla solita routine lavorativa in compagnia di famiglia e amici. La meta? Le paradisiache. Con lei ci sarebbero il compagno Bastian Muller, le figlie ed altri dieci amici tra cui l’inseparabile Michelle Hunziker. Dalla partenza all’arrivo, ovviamente ogni momento è stato puntualmente documentato sul suo profilo Instagram tramite le stories ed eccola, con il mare cristallino a far da sfondo, sfoggiare il– e sensualissimo –da spiaggia.: ilè nel segno della sensualitàSoltanto una manciata di giorni fa l’avevamo vista nello studio di Amici di Maria De Filippi a far da giudiceesibizioni dei concorrenti in gara quest’anno, ed eccola ora dall’altro capo del mondo a godersi qualche attimo di respiro dalla regolare vita frenetica con unaextra lusso.