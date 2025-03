Biccy.it - Ilaria Galassi svela se farebbe L’Isola e chi vorrebbe vincesse il GF

la sua esperienza al Grande Fratello l’ha conclusa ritirandosi e quindi no, non rientrerebbe in Casa solo per “dirgliene quattro” a Helena Prestes, come aveva minacciato online. Quella è stata a suo dire una provocazione. “Se rientrerei davvero in casa solo per scontrarmi con lei? No. L’ho detto con ironia, in maniera scherzosa, è stato un commento pungente” – ha confessato a Lorenzo Pugnaloni – “Sono uscita anche se il pubblico mi ha votata per rimanere; pur avendo superato la nominaton, sono rimasta della mia idea. Ero stanca e volevo tornare dalla mia famiglia. Sul fatto di rientrare, dunque, stavo scherzando. Dentro la casa, avrei dovuto affrontarla (si riferisce ad Helena, ndr) di più, è una grandissima provocatrice. . È una grandissima giocatrice. Anche se è un reality, bisogna giocare in maniera onesta e non provocando e facendo la furba.