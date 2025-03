Ilgiornale.it - Il vino private label cresce, ma l’Italia resta indietro

Leggi su Ilgiornale.it

Un’analisi di NielsenIQ elaborata da WineNews ci dice che, su 2,2 miliardi di euro divenduti nella GDO solo 273,8 milioni arrivano dalle etichette a marchio dell’insegna di distribuzione, pari al 2,1 per cento. Eppure il fenomeno sembra destinato are, soprattutto grazie al driver del prezzo. Certo, sarà difficile raggiungere il Regno Unito, dove ilnelraggiunge il 50 per cento