Il totalitarismo della menzogna e la verità dei fatti come atto di resistenza

Non replicando l’errore del Risorgimento, che, fatta l’Italia, si pose dopo il problema tuttora irrisolto di fare gli italiani, gli impresari del nuovo disordine mondiale hanno prima forgiato il loro suddito totalitario ideale che – scriveva Hannah Arendt – «è l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più», e poi ne hanno fl’idolorestaurazione sovranista, innalzandolo sugli altarinuova religione politica contemporanea. Questo suddito totalitario si concretizza nel pubblico addestrato a interpretareuna giusta lezione impartita al presidente ucraino, presentatosi malvestito all’appuntamento nello Studio Ovale e irrispettoso dei signoriCasa Bianca, quello spettacolo ributtante di violenza mafiosa che a un cittadino dell’America “pre-Maga” (poco importa se democratico o repubblicano) avrebbe suscitato vergogna e indignazione.