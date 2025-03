Ilrestodelcarlino.it - Il Terre sul velluto con Tzvetkov e Scarlata

DI CASTELLI3SP. SCANDIANO1DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Pigozzi (86’ Gozzi), Bruno, Dembacaj (86’ Haibi), Gigli, Barbolini (70’ Mondaini), Hasanaj,, Giordano (89’ Nait),(78’ Baldari). A disp. Gibertini, Deliu, Lamanna, Esposito. All. Fila (Domizzi squalificato) SP. SCANDIANO: Antonioni, Maccabrini, Setti, Faye (70’ Waddi), Canalini (65’ Barbieri M.), Bonora (60’ Valestri), Ferrari, Staiti, Provenzano (74’ Davitti), Barbieri L., Depietri Tonelli (76’ Burani). A disp. Tarabelloni, Romani, Valcavi, Turrini. All. Baroni Arbitro: Manassero di Piacenza Reti: 33’ e 58’, 76’, 93’ Burani Note: ammoniti Dembacaj, Pigozzi,e Giordano Terza vittoria di fila per ildi Castelli che resta quarto ma sale a -5 dal 2° posto della Correggese.