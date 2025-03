Justcalcio.com - Il tempo di Cesare Casadei: il centrocampista di punteggio che illustra Torino e Italia

2025-03-03 13:43:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Con una prima parte della stagione che si stabilìNel mezzo del tavolo, la sua campagna “è iniziata” questo febbraio dopo alcuni giorni di mercato frenetico: Elmas, Biraghi . o(Ravenna,, 2003) sono giocatori di calcio che Hanno permesso al “toro” di saltare. Aggiungono due vittorie consecutive (contro Milano e Monza) e solo una sconfitta (dal 21 dicembre) nella serie A. e persino con l’Europa, forse, troppo lontano . Le basi per il 2025-26 sono sistemate.E in parte, Quelle opzioni future ruotano attorno a. Ilno, che Ha già brillato nei Mondiali U20, Ha segnato la sua prima serie in Serie A. è stata una delle grandi prospettive del calciono e Il Chelsea ha pagato per lui più di 15 milioni di euro nel 2022.