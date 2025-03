Ilfattoquotidiano.it - Il talento e la versatilità di Eleonora Giorgi erano destinati a condurla ben oltre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

aveva gli occhi che ridevano. Sempre, anche quando recitava in ruoli drammatici o quando, negli ultimi tempi, confessava al suo pubblico che aveva un cancro da cui forse non sarebbe guarita ma che le aveva confermato che ogni momento della vita va vissuto fino in fondo e mai sprecato in cose inutili come le ansie e le gelosie. Aveva dichiarato persino che quest’ultimo anno era stato uno dei più belli perché le aveva permesso di vivere momenti speciali accanto ai suoi due figli, alla nuora e all’amatissimo nipotino. E aveva dimostrato una forza e un coraggio incredibili nel condividere pubblicamente ogni momento del decorso della sua malattia, fino ad ammettere che non c’era più la possibilità di pensare ad un futuro ma solo la serena consapevolezza di aver vissuto la vita che desiderava.