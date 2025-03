Ilrestodelcarlino.it - Il taglio... cerbero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tagli e tasse vanno sempre a braccetto. Negli ultimi mesi tanti Comuni si sono lamentati per i fondi tolti alle loro casse dal Governo centrale e in Emilia-Romagna si sta facendo una mezza crociata in tal senso. Sono partite, o sono in viaggio, lettere-appello e petizioni. E come non ricordare la Regione di de Pascale che duella col Governo per i soldi (pochi) ricevuti per la sanità? A livello politico suona sempre la solita musica: a seconda di chi comanda a Roma, si sventolano le bandiere politiche e ci si lamenta o si applaude. A livello pratico, invece, alla fine della 'filiera' ci siamo noi cittadini. Banalmente e immancabilmente: ci tocca pagare più tasse. Aumentano quelle vere (vedi Irpef, Irap, ticket sanitari e bollo auto in Emilia-Romagna: piove Governo ladro o piove Regione ladra, decidete voi) e poi spuntano nuovi balzelli più o meno occulti.