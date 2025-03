Ilrestodelcarlino.it - Il summit sui 50 minori alla Dozza. Lepore raccoglie l’invito di Ostellari: "Collaboriamo su alternative al carcere"

Prove di dialogo sul ’caso’ dei cinquantache verranno presto trasferiti. Matteodel sottosegretario leghistaGiustizia, Andrea, che aveva fatto appello alle istituzioni locali per "lavorare insieme anche per aprire comunità socio educative in Emilia-Romagna, come in Veneto e in Lombardia".vigilia delche si terrà oggi con anche il presidente della Regione Michele de Pascale, il sindaco dà la "massima disponibilità a collaborare" e ammette che "servono risorse per progetti educativi e di recupero: non limitiamocicarcerazione". Sarà, quindi, possibile fare squadra da Roma a Bologna come auspicato dal leghista? La maggioranza di centrosinistra che martedì scorso (25 febbraio) ha preso parte a un partecipato sit-in davantiper dire no al trasloco dei giovani detenuti neldegli adulti, in seguito ai lavori delle del Pratello, però, tiene il punto.