Iodonna.it - Il sovrano inglese ha assunto il ruolo di pacificatore nella crisi Usa-Ucraina

Leggi su Iodonna.it

Volodymyr Zelensky è arrivato in elicottero a Sandringham, la residenza Royal nel Norfolk, dove ad attenderlo ha trovato non solo una folla di sostenitori con tanto di banierine ucraine, ma soprattutto un vecchio amico, quel re Carlo III che lo aveva già accolto a Buckingham Palace nel 2023. Un incontro ben diverso da quello che il leader ucraino ha tenuto venerdì scorso con Donald Trump negli Usa e che ha fatto storia per il clima ostile con cui Zelensky è stato accolto alla Casa Bianca. Re Carlo con Camilla e Macron, Biden e Sunak all’80esimo dal D-Day X Re Carlo III invita Trump a corte, ma mostra lealtà a ZelenskyL’incontro con Carlo era stato richiesto direttamente da Zelensky e approvato subito dal governo britannico.