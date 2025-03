Ultimouomo.com - Il solito Milan, la solita Lazio

non potrebbero essere due squadre più diverse in questo momento della loro storia. È questo ciò che ci ha insegnato la partita di ieri sera, dopo la quale i rossoneri abbandonano la corsa alla Champions League, mentre la squadra di Baroni si riappropria momentaneamente del quarto posto.La partita, in realtà, è stata in bilico fino all’ultimo e magari un pareggio strappato in inferiorità numerica contro un avversario difficile avrebbe ridato un po’ di morale al. Invece niente, i rossoneri hanno subito l’ennesima transizione della gara e Maignan in uscita ha commesso fallo da rigore su Isaksen. È stato l’ultimo episodio favorevole allaal termine di una partita dove tutti i punti di inflessione sono girati dalla parte dei biancocelesti. «Durante la partita accadono episodi che sono negativi per noi e decisivi per gli avversari», ha detto Conceiçao dopo il fischio finale.