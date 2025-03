Ilfattoquotidiano.it - Il settimanale “Gente”: “Morto in Colombia Giovanni Motisi, ultimo boss latitante di Cosa nostra. Ma le indagini non confermano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Illo aveva dato perin una clinica di Cali, in. Ma la Procura di Palermo non ha trovato conferme del decesso di, 66 anni, l’grandedella fase stragista di, ricercato dal 1998. Sicario di Totò Riina, già capomandamento del quartiere Pagliarelli, deve scontare una condanna all’ergastolo per l’omicidio del vicecapo della Squadra mobile di Palermo Ninni Cassarà, trucidato a colpi di kalashnikov il 6 agosto del 1985 insieme all’aRoberto Antiochia. Nelle scorse settimane, su delega dei pm della Direzione distrettuale antimafia palermitana, la Polizia ha ascoltato Antonello Zappadu, fotoreporter sardo autore dell’articolo, che ha riferito di aver saputo della morte del padrino da un mediatore con cui era in contatto per un’intervista.