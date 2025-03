Anteprima24.it - “Il Sentiero anti violenza”, campagna contro violenza su donne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Consulta Regionale per la condizione della donna, con il Consiglio Regionale della Campania ed il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania, promuove la primadi sensibilizzazione regionaleil fenomeno dellamaschile sulleintitolata “Il”. “È un’ iniziativa itinerante che intende favorire un percorso condiviso, di ascolto e di confronto con tutti i soggetti della rete” spiegano la Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, Ilaria Perrelli, e la componente, responsabile della, Raffaella Ruocco. “Partiremo da Napoli – continuano Perrelli e Ruocco -, a fine marzo saremo a Salerno e andremo in tutti i capoluoghi di provincia per incontrare la rete istituzionale e sociale e discutere insieme di prevenzione, protezione, punizione e promozione, così come previsto dalla Convenzione di Istanbul, partendo dal lavoro importante che la Regione ha messo in campo su questo tema così difficile.