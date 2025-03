Lanazione.it - Il San Donato recrimina. Inutile vantaggio iniziale

Acf Foligno 3SanTavarnelle 2 Acf Foligno 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Zichella; Panaioli, Ceccuzzi, Settimi (30’ st Ferrara); Khribech (41’ st Mattia), Tomassini, Calderini (30’ st Pupo Posada). All.: Manni. SanTavarnelle 3-4-1-2: Leoni; Croce, Cellai (6’ st Cecchi), Gistri; Pecchia (6’ st Menga), Vitali Borgarello, Falconi, Carcani; Senesi (25’ st Bruni); Manfredi (37’ st Dema), Gubellini (25’ pt Tampucci). All.: Bonuccelli. Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco.Marcatori: 15’ pt Carcani, 19’ pt Tomassini, 26’ pt e 3’ st Schiaroli, 28’ st Vitali Borgarello.Note: espulso al 24’ pt Leoni per fallo da chiara occasione da rete. Ammonti: Santarelli all. Bonuccelli, Cellai. FOLIGNO – Il SanTavarnelle con Carcani al 15’ trova ilma in 9 minuti subisce, (complice l’espulsione del portiere Leoni) l’uno-due di Tomassini e Schiaroli, doppio sche complica i piani degli uomini di Bonuccelli che nonostante l’inferiorità numerica nella seconda frazione di gioco riescono a reagire alla doppietta dello stesso Schiaroli, continuano a creare affanno ai padroni di casa, accorciano le distanze con un gran gol di Vitali Borgarello, ma non evitano una sconfitta che penalizza oltremisura la prestazione dell’undici toscano.