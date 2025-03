Quotidiano.net - Il salumificio . Fratelli Riva tra innovazione e tradizione

PASSIONE per la, fiducia nell’. È questo il claim delS.p.A., fondato nel 1969 daiLuciano e Umberto, una realtà di riferimento nel settore dei salumi italiani, con una gestione familiare giunta oggi alla seconda generazione. Alla guida, Giuseppecome amministratore delegato (nella foto in alto) affiancato daiLetizia (responsabile qualità), Chiara (marketing) ed Enrico. Da oltre cinquant’anni, l’azienda coniuga, mantenendo saldi i valori che l’hanno resa un punto di riferimento per la produzione di salumi di alta qualità, sia per il mercato nazionale che internazionale. La mission è quella di offrire prodotti di alta qualità al giusto prezzo, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità, alla salute e alla trasparenza della filiera.