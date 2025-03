Il Rotary a Napoli mette allo stesso tavolo imam rabbini e francescani | il dialogo come motore di pace

Leggi su Ildenaro.it

Islam, Ebraismo e Cattolicesimo asiederanno, in una conviviale dal profondo valore, non solo simbolico, che cade in un periodo storico profondamente segnato da tensioni e conflitti che stanno scuotendo l’intero Pianeta.IlClubEst, in interclub conSud Ovest eCastel Dell’Ovo e supportato dall’intero Distretto 2101 rotariano, ha organizzato per il prossimo 6 marzo alle ore 19,30 l’evento “Larisultato del confronto interreligioso“. Un modo per ribadire che la fede, elemento storicamente divisivo, può oggi essere la chiave per costruire ponti die comprensione reciproca, trasformandosi in undi unità e.L’incontro, che si terrà presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di(Via Cesario Console, 3 bis) che ne è co-organizzatore, vedrà dialogare con i convenuti tre voci autorevoli per tre distinte professioni monoteiste.