Il rigassificatore disormeggiato | Condizioni meteo critiche

Ravenna, 3 marzo 2025 – La nave rigassificatrice BW Singapore oggi è nuovamente visibile all’orizzonte dalla spiaggia di Punta Marina. Arrivata venerdì al terminale Snam ex Petra, sabato alle 9 è stata disormeggiata per la prima volta in un test reale, e non a tavolino, un adempimento previsto da una delle procedure di sicurezza. Dopo essere rimasta ancorata per 48 ore a 12 miglia dalla costa, oltre la piattaforma Garibaldi, questa mattina alle 8 è stata presa in carico dai servizi tecnico-nautici ed entro metà giornata dovrebbe essere agganciata nuovamente alla piattaforma. L’anticipo della prova di disormeggio è stato deciso in base al bollettino, che per la notte tra sabato e domenica prevedevanon conformi ai parametri di sicurezza stabiliti dal regolamento messo a punto dal comandante della Capitaneria di porto, Michele Maltese.