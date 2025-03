Il ricevitore italiano LuGRE ha captato segnali dalla Luna (e perché questo è importante)

Leggi su Open.online

Per la prima volta idei satelliti per la navigazione attivi nell’orbita terrestre sono stati ricevuti sulla. Il risultato, si legge sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana, si deve alsatellitarefrutto di un accordo fra Asi e Nasa e costruito in Italia da Qascom, con il supporto scientifico del Politecnico di Torino. All’indomani del suo arrivo sul suolore a bordo del lander privato Blue Ghost dell’azienda Firefly Aerospace,è stato acceso alle 7,10 italiane di oggi e ha ricevuto sia iGps sia quelli della costellazione europea Galileo. Il teamha avuto la conferma che ilha superato l’alggio senza danni ed è perfettamente operativo. Non solo, ha agganciato quattro satelliti, due del sistema GPS (G18, G25) e due del sistema Galileo (E2, E3) ed è stato quindi possibile per la prima volta calcolare con successo la prima posizione (PVT – Position, Velocity, Time) sulla superficiere, utilizzando i sistemi di navigazione terrestri.