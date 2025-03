Sport.quotidiano.net - Il programma. "Ora due settimane di soli allenamenti. Si rigioca sabato 15

Avrà duedi tempo, la Robur, per preparare la prossima partita, la gara casalinga con il Terranuova Traiana. Il match, inizialmente in, come tutti gli altri, domenica prossima, 9 marzo, è stata infatti posticipata, previo accordo tra i due club, di sei giorni per la concomitanza con la Gran Fondo Strade Bianche che porterà sulle lastre una massiccia presenza di appassionati dei pedali. Calcio di inizio quindi15, alle 14,30. Non sarà sicuramente della partita contro i biancorossi, bestia nera della squadra di Magrini, reduce dal successo sul Ghiviborgo, Gabriele Di Paola che dovrà fermarsi un turno causa squalifica. Dovrebbe tornare abile e arruolabile, invece, Andrea Morosi – stando almeno alle dichiarazioni di mister Magrini – out ieri pomeriggio per una contrattura (potrebbe essere proprio lui a spostarsi a sinistra al posto del numero 23).