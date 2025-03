Lanazione.it - Il primo ritratto di Dante, piatti gourmet e vino: apre l’enoteca che valorizza Firenze antica

, 3 marzo 2025 – In un’epoca contraddistinta da chiusure di negozi a, la nuova apertura in via del Proconsolo dà speranza. Nel palazzo che conserva le tracce dell’romana e l’affresco trecentesco con ildiInnocenti Wine Experiences – Enoteca ristorante Alle Murate, fondato sulla buona cucina e su una cantina con 1.200 etichette con diverse proposteper il pranzo e la cena. Il tutto gestito da un team di giovani professionisti capeggiati dallo chef emergente Thomas Palmieri, che si è formato nelle cucine stellate di Gaetano Trovato (Arnolfo) e Maurizio Bardotti (Al 43). Il nuovo ristorante, che aprirà il 6 marzo, è stato presentato oggi alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico diJacopo Vicini, del presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli e di Umberto Montano, imprenditore che ha sempre creduto nel locale di via del Proconsolo.