Il primo Carnevale di Parco Leonardo sconfigge il diluvio

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 marzo 2025 – Il maltempo non ha fermato i festeggiamenti per ildi: l’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dalla Misericordia di Fiumicino e da altre associazioni di quartiere, ha riscosso un grande successo, e tante famiglie hanno deciso di sfidare la pioggia per partecipare.“È stata una festa bellissima, una giornata fantastica, ricca di divertimento quella trascorsa da tutti noi residenti die non solo. Un momento corale che nemmeno la pioggia battente fin dalle prime ore del mattino è riuscita a rovinare”. Lo dichiara Christian Pasquale Cicatiello, presidente dell’associazione “INSIEME per“.“Si è trattato delevento di questo genere – prosegue – mai tenutosi nel nostro quartiere: la prima edizione deldi, tenutosi presso il centro commerciale– Piazza Michelangelo Buonarroti ed organizzato dalla Confraternita La Misericordia città di Fiumicino in stretta collaborazione con le principali Associazioni del nostro quartiere quali Comitato di Quartiere, Eidos in Rete, il referente lista sindaco dott.