Il pianista Daniele Martinelli, letture e Carnevale: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto delalla Sala Piatti, il gruppo di lettura a Treviglio e il proseguimento dela Zogno. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 3 marzo.Ecco gli appuntamenti.alle 20 alla Sala Piatti, a, si terrà un concerto dial pianoforte.Il programma prevede:Franz SchubertSonata n.17 in re Maggiore, D. 850, Gasteiner SonataAde?sTraced Overhead, Op.15Johannes BrahmsSette Fantasie per pianoforte Op.116Aleksandr SkrjabinSonata n.5 Op. 53L’iniziativa rientra nel programma della Stagione concertistica della Società del Quartetto dialle 21 al circolo77, ain via Borgo Santa Caterina, 16, prende il via un corso base di fotografia. Il programma prevede cinque lezioni teoriche, un’uscita fotografica collettiva e una serata di visione delle foto.