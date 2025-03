Linkiesta.it - Il Parlamento europeo celebra a Milano i difensori dei diritti umani, e il loro impegno per la democrazia

Il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, istituito nel 1988 in memoria dell’intellettuale e dissidente sovietico Andrei Sakharov e considerato tra i più prestigiosi riconoscimenti internazionali, viene assegnato ogni anno dala chi si è distinto nella difesa deie nella lotta per la. Personaggi che hanno segnato la storia come Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege e Nadia Murad. La somma di cinquantamila euro, che accompagna il premio, rappresenta un aiuto concreto per i destinatari, mentre la visibilità internazionale garantita dalè una potente legittimazione per continuare labattaglia politica. A Strasburgo lo scorso 17 dicembre sono stati premiati due esponenti di punta della lotta per la libertà in Venezuela: María Corina Machado e Edmundo González Urrutia.