Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 3 all’8 marzo 2025: Michelino allo Zecchino d’Oro

A Ilc’è ancora preoccupazione per le condizione di Adelaide. Le belle notizie arrivano PERò dache è pronto per l’esibizione. Maggiori info su quel che accadrà nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Ilda lunedì 3 a venerdì 8Lunedì 3: Enrico preoccupato per AdelaideDopo l’ennesima discussione, Marcello promette a Rosa che non si immischierà più tra lei e Tancredi. Enrico, che ha avuto modo di studiare la cartella clinica di Adelaide, è molto preoccupato per le sue condizioni di salute e Umberto decide di mettere un investigatore sulle tracce della contessa.