Ilgiornale.it - Il pagellone: il Napoli frena l’Inter, psicodramma Milan, Roma e Bologna ora volano

Leggi su Ilgiornale.it

Nella sfida scudetto i partenopei riprendono un Inter stanca mentre i rossoneri perdono male in casa contro la Lazio, venendo superati dalla. La Juventus potrebbe rientrare in corsa per lo scudetto