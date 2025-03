Biccy.it - Il padre di Giglio si espone su Yulia, posizioni diverse da Luca

Bruschi nelle scorse settimane è stata accusata di aver traditocon un protagonista di Temptation Island, lei ha subito smentito sui social, ma Alfonso Signorini ha comunque mostrato il video della gieffina con l’ex tentatore (dove non si vede praticamente nulla).ha creduto subito alla smentita della sua fidanza, ma due settimane fa è tornato a parlare anche l’ex di, Simone Costa: “Lei dopo il GF ha dormito con me“. Ieri ha rotto il silenzio anche ildi, Filippoli, che su Radio Radio, nella trasmissione di Giada Di Miceli, Non succederà più su Radio Radio, ha detto la suaIldel gieffino ha detto che alcune foto di(con il suo ex compagno) le ha viste anche lui perché i fan del GF gliele hanno mandate. L’uomo ha detto che lui a differenza del figlio qualche pensiero lo farebbe.