Ilfoglio.it - Il nucleare in Italia può avere un impatto economico da 50 miliardi. Le stime di EY

Leggi su Ilfoglio.it

L’ha intrapreso un percorso legislativo che punta a riconsiderare ilcome una risorsa strategica per il suo mix energetico, in particolare per rispondere agli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo. Certo, senza "le grandi centrali”, come ha assicurato questa mattina il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite a “24 Mattino” su Radio24. “Noi oggi consumiamo circa 300di kilowatt di energia elettrica. Tutte le previsioni prevedono nei prossimi 15-20 anni un raddoppio. Non raggiungiamo questo obiettivo senza l'immissione anche del”, ha detto il ministro. E il disegno di legge proposto in materia di, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2025, si inserisce in un contesto normativo europeo che va nella direzione di integrare ilalle altre fonti.