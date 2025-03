Spazionapoli.it - Il Napoli premia il giocatore del mese, Conte ritrova un gioiellino

Ottimo ildi febbraio per lui, il tecnico azzurro non può che essernento: ecco di chi si tratta.Ilvive un momento complesso, a secco di vittorie da ormai cinque giornate di campionato. Nelle difficoltà, però, è emerso unche sta dimostrando di non aver mai perso lo smalto. Ed è per questo motivo che ilha deciso dire lo splendido periodo di forma che sta vivendo. Antoniogli ha dato fiducia nelle ultime partite, e lui non ha disatteso le aspettative.Raspadori è ildel: illoSi tratta di Giacomo Raspadori,to dalcome Player of the Month. Due le reti segnate nelle ultime tre partite di campionato, nelle quali ha giocato 90, 90 e 77 minuti contro Lazio, Como e Inter. Sintomo del momento di forma che sta vivendo e della fiducia che sta guadagnando nei confronti di Antonio