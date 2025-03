Ilrestodelcarlino.it - Il Monturano resta in dieci. E l’Osimana ne approfitta

Campiglione 0Osimana 2CAMPIGLIONE: Monti (35’ st Santoni); Wahi, Ruggeri, Muzi, Fabi (23’ st Morelli); Iulitti, Curzi (23’ st De Carolis), Santarelli L.; Baiocco (35’ st Ercoli); Cheddira (23’ st Palestini), Russo. All. Cuccù. OSIMANA: Santarelli E.; Patrizi, Marchesini, Mosquera (62’ Borgese); Falcioni, Bambozzi (30’ st Calvagioni); Falcioni, Micucci (1’ s.t. Mercanti), Fermani; Triana Canas (44’ st Modesti); Mafei, Alessandroni (32’ st Gigli). All. Labriola Arbitro: Elia di Ostia Lido Reti: 25’ st Alessandroni, 28’ st Mafei Note – Espulso al 13’ st Iulitti per doppia ammonizione. Ancora una battuta d’arresto casalinga per ilche cede controe vede la sua classifica farsi sempre più difficile. I locali partono bene e già al 5’ Cheddira dal limite chiama al lavoro Santarelli E.