Il mondo libero si mobilita per proteggere l’Ucraina da Russia e Trump

Non penso che sia stata un’imboscata quella del gangster in chief e del suo picciotto contro Volodymyr Zelensky venerdì alla Casa Bianca. Più semplicemente, Donalde J.D. Vance sono due pippe al sugo, sono rivoluzionari da operetta, senza nessun piano, senza nessuna strategia se non quella di truffare ancora una volta i follower sciorinandogli una vittoria, la pace!, non la famigerata «pace per il nostro tempo» di Neville Chamberlain nel 1938 che aprì le porte alla seconda guerra mondiale, ma qualcosa di ancora più osceno: «La pace per un nostro meme» da condividere in tempo reale per infinocchiare sull’istante la tribù globale dei fessi.e Vance credevano di poter estorcere al leader del popolo che oggi moralmente guida iluna resa incondizionata, e pure a pagamento, e pretendevano anche che Zelensky li ringraziasse.