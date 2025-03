Ilnapolista.it - Il mondo Inter è inquieto per i cali nel finale e non si spiega perché Inzaghi sostituisca Bastoni (Corsera)

Ilper inele non siLa sostituzione die quel gol di Billing neldi Napoli-non sono andati giù al. Oggi il Corriere della Sera ne scrive:I tramonti dell’non sono da cartolina: tante nuvole, troppi gol subiti nei finali, ben 10 in campionato su 25 (5 dei quali dopo l’uscita dal campo di, come a Napoli), oltre a quello di Leverkusen costato l’unico ko in Champions e il secondo posto nel maxi girone. Senza dimenticare le reti di Pulisic e Abraham che hanno ribaltato il derby di Supercoppa a Riad. Il totale è di 13 gol presi dal 75’ in poi, che sono costati 7 punti in campionato, 1 punto in Champions e il primo trofeo stagionale.Una contabilità che non lascia tranquillo, anchesi porta dietro le difficoltà negli scontri diretti: due pareggi con il Napoli, 1 punto in 2 partite contro Juve e Milan, 1 vittoria contro Atalanta e Lazio, ancora da affrontare al ritorno.