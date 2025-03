Ilrestodelcarlino.it - Il mister rammaricato:: "Peccato di distrazione. Ed è mancata la zampata per il pareggio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una partita complessa per i ragazzi diMichele Fucili, come ribadito dallo stesso tecnico nella sala stampa del ‘Vincenzo Savini’: "Sono davvero- esordisce Fucili - perché dovevamo essere più attenti in occasione del loro gol. Si trattava di una seconda palla e dovevamo difendere con più attenzione e cattiveria". Fucili prosegue: "Di sicuro la squadra è stata brava a non mollare e non subire il secondo gol, restando in partita fino alla fine.però che ci èladecisiva per trovare il. Uscire con un risultato positivo da questo campo sarebbe stato molto importante per il morale, dandoci ulteriore continuità". Iltorna poi a focalizzarsi su alcuni momenti chiave: "Dopo il fischio d’inizio siamo partiti bene, interpretando ottimamente il match nella prima mezz’ora.