Il miracolo di Ranieri | la sua Roma viaggia a ritmo scudetto

Da quando Claudioha deciso di correre al capezzale di unainguaiata per le scelte sbagliate dei Friedkin e dei dirigenti del club, la squadra giallorossa corre aldi quelle che si contendono lo. Unper il 73enne tecnico chiamato per paura che la stagione potesse avvitarsi in maniera pericolosa, dopo l'esonero di Daniele De Rossi che aveva incendiato la piazza e la breve e poco fruttuosa parentesi di Ivan Juric.Laereditata a metà novembre daera 12° in classifica, più vicina alla zona retrocessione che a quella che porta alle coppe europee. Aveva uno spogliatoio di separati in casa, anche di peso per carriera e stipendio, un clima intorno da resa dei conti con l'Olimpico in contestazione e una società alle prese con diversi regolamenti di conti interni.