Il Milan perde una partita folle e dice addio al quarto posto. E ora che si fa con Conceicao?|Primapagina

2025-03-03 09:00:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Vince la Lazio una, decisa da un rigore segnalato dal Var e trasformato da Pedro quando ormai il 90mo era passato da un pezzo, compresi i minuti di recupero. Per i rossoneri, contestatissimi da tutto San Siro, si tratta della terza sconfitta consecutiva: fatale forse per Conceicao, sicuramente per le residue speranze di.Giudiziin ordine sparso. Eccoli. Maignan migliore in campo, nettamente nel primo tempo, fino all’episodio del rigore, in cui sembra troppo irruente nell’uscita su Isaksen. Jimenez fa una figuretta al cospetto di Nuno Tavares che fa un figurone fino alla distrazione che “regala” il pareggio. Non benissimo Walker solo nella ripresa. Gabbia c’è per novanta minuti, Pavlovic per 67’, fino al rosso (abbastanza severo) dell’arbitro Manganiello.