Il Milan pareggia in 10 ma la Lazio vince nel recupero

Laespugna San Siro con un rigore trasformato da Pedro al 98’, battendo il2-1 e aggravando la crisi rossonera. La squadra di Baroni si porta momentaneamente al quarto posto con 50 punti, mentre il, al terzo ko consecutivo, resta fermo a 41, scivolando a -9 dalla zona Champions.La sfida inizia in un clima teso: la Curva Sud resta vuota per il primo quarto d’ora in segno di protesta contro la società, poi esplode in una contestazione aperta al rientro sugli spalti. Dopo due minuti lasfiora subito il vantaggio con Dia, servito da Rovella, ma Maignan salva con un intervento decisivo. I biancocelesti giocano meglio e trovano il gol al 28’: Marusic calcia in area, Maignan respinge in tuffo ma Zaccagni è il più rapido sulla ribattuta e firma l’1-0. Lasfiora il raddoppio nelcon un destro al volo del capitano biancoceleste, che sfiora il palo.