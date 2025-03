Calciomercato.it - Il Milan lo blinda: Reijnders in sede per la firma

Il club rossoneroil suo calciatore. Il centrocampista olandese è arrivato in via Aldo Rossi per mettere nero su biancoIlloè arrivato inper la(LaPresse) – Calciomercato.itOra è davvero tutto fatto. Ile Tijjaniancora insieme fino al 30 giugno 2030. Il calciatore è appena arriva inper mettere nero su bianco.Nel momento più buio della stagione, il club rossonero ha deciso di regalare una gioia ai propri tifosi,ndo uno dei giocatori più importanti della rosa. La notizia era nell’aria ormai da tempo: la volontà del Diavolo e quella del centrocampista, che più volte è uscito allo scoperto, erano note.Le parti hanno così trovato l’intesa già a dicembre: un nuovo contratto a cifre praticamente raddoppiate., così, guadagnerà più di tre milioni di euro netti a stagione.