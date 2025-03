Rompipallone.it - Il Milan inizia subito la rivoluzione: offerta al Real Madrid

Per ilc’è da correre ai ripari dopo una stagione che sta diventando fallimentare: si guarda in casa dei ‘Blancos’ per il primo grande colpo estivoProprio quando sembrava, dopo il mercato di gennaio, che ilpotesse provare a dare una scossa in positivo alla sua stagione, la situazione in casa rossonera è precipitata di colpo. Prima l’eliminazione dalla Champions League, poi tre sconfitte di fila in campionato. Un momento nero che di più non si può. Così, oltre al percorso europeo, pare ormai sfumata anche qualsiasi possibilità di tornare nella principale competizione continentale per il prossimo anno.Fallita anche la prova d’appello contro la Lazio, a chiudere un tris di sconfitte brucianti dopo quelle contro il Torino e contro il Bologna, anche questa maturata nel finale. E adesso la situazione è quanto mai delicata, con l’ambiente in subbuglio e che protesta per gli esiti di una stagione che sta andando verso il fallimento totale.